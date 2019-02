HANOI (dpa) - Moskau erwartet vom Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Mittwoch in Vietnam konkrete Schritte für eine atomare Abrüstung Pjöngjangs. Es gehe nun darum, wie bei dem Gipfel «praktische Vereinbarungen mit konkreten Daten, Fristen und Pflichten» getroffen werden könnten.

Das sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem am Sonntag veröffentlichten Interview dem vietnamesischen und chinesischen Fernsehen. «Wir hoffen auf einen Erfolg und bemühen uns, diesen zu ermöglichen», sagte er. Die US-Seite hole sich im Vorfeld wie auch Nordkorea Einschätzungen und Rat bei Russland sowie China, sagte Lawrow vor der Teilnahme an einer Konferenz in Vietnam.

Der Minister lobte, dass die aggressive Wortwahl auf beiden Seiten des Konflikts vorbei sei, Nordkorea seine Raketentests gestoppt habe und die USA und Südkorea mit neuen Manövern in der Region zurückhaltend seien. Die ganze Welt sei daran interessiert, dass sich die Beziehungen der USA und Nordkoreas normalisierten, sagte Lawrow. Einer möglichen Vereinbarung müssten aus Sicht Russlands am Ende auch die anderen betroffenen Staaten in der Region zustimmen: Südkorea, China, Russland und Japan.

Kim, der mit dem Zug anreist, trifft Trump in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Dabei geht es auch um mögliche Gegenleistungen der USA für eine atomare Abrüstung. Bei ihrem ersten Gipfel im Juni in Singapur hatte Kim zwar seine grundsätzliche Bereitschaft zur «vollständigen Denuklearisierung» erklärt. Konkrete Ergebnisse fehlten aber bisher.