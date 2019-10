Russland bestätigt nun doch US-Operation in Syrien

MOSKAU (dpa) - Nach Zweifeln an den US-Angaben zum Tod des IS-Chefs Abu Bakr al-Bagdadi hat Russland nun doch den Einsatz von amerikanischen Flugzeugen und Drohnen in Syrien bestätigt.



In der Zone Idlib sei ein Einsatz registriert worden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax. Er widersprach damit Äußerungen des Verteidigungsministeriums vom Vortag, das keinen US-Luftschlag in den vergangenen Tagen registriert haben wollte.

Zudem hatte das Ministerium in Moskau Beweise für den Tod des Terroristenchefs gefordert. US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, dass der Einsatz mit Russland abgesprochen gewesen sei.

«Wenn sich diese Information über die Liquidierung Bagdadis bestätigt, dann lässt sich insgesamt von einem großen Beitrag des US-Präsidenten zum Kampf gegen den internationalen Terrorismus sprechen», sagte Peskow. Er reagierte damit auf die Frage, warum Russland versuche, den Erfolg der Amerikaner herunterzuspielen.

Das Verteidigungsministerium und mehrere Außenpolitiker hatten am Sonntag gesagt, der Tod des IS-Chefs habe keinen Einfluss auf die Lage in Syrien. Die Gefahr gehe vielmehr von vielen Terroristen aus.