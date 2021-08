Russland baut Gedenkstätte zur Erinnerung an Geiselnahme von Beslan

MOSKAU: Kurz vor dem 17. Jahrestag der blutigen Geiselnahme in Beslan hat Russlands Präsident Wladimir Putin die Gründung einer Anti-Terror-Gedenkstätte in der Teilrepublik Nordossetien befürwortet. «Das ist jene tragische Geschichte im Leben unseres Landes, in der jüngeren Geschichte, die immer eine besondere Beachtung und Teilhabe erfordert», sagte Putin am Donnerstag in Moskau. Bei der Geiselnahme in der Schule Nummer eins in Beslan starben 2004 mehr als 330 Menschen. Es handelt sich um den schwersten Terrorangriff in der neueren Geschichte Russlands.

Regierungschef Michail Mischustin unterzeichnete eine Anordnung über die Freigabe von 75 Millionen Rubel (rund 860.000 Euro) für die Schaffung eines internationalen kulturell-patriotischen Zentrums zur Verhinderung des Terrorismus. Das Geld soll etwa helfen, die vom Verfall bedrohte Schule und die Spuren des Anschlags zu erhalten. In dem Museum soll auch an andere große Terroranschläge in der Welt erinnert werden.

Mit der Geiselnahme, die am 1. September 2004 begonnen hatte, hielten schwer bewaffnete Terroristen aus dem Konfliktgebiet Nordkaukasus die Welt damals etwa 52 Stunden in Atem. Mehr als 30 Islamisten nahmen 1128 Geiseln, darunter neben zahlreichen Schülern auch Lehrer und Eltern. Bei dem anschließenden Massaker starben am 3. September 2004 auch 186 Kinder. Nach offiziellen Angaben hatte eine Explosion in der Schule ein stundenlanges Feuergefecht zwischen Terroristen und Sicherheitskräften ausgelöst.

Die Selbsthilfegruppe der «Mütter von Beslan» fordert die Kremlführung seit Jahren auf, die Tragödie endlich aufklären zu lassen. Noch immer seien die Verantwortlichen für das Blutbad im Sicherheitsapparat nicht bestraft worden, kritisieren die Angehörigen der Opfer sowie Regierungsgegner. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg gab den Familien 2017 Recht und verurteilte Russland zu drei Millionen Euro Schmerzensgeld.

Der für das nächste Jahr geplante Bau des Museums erfolge in Abstimmung mit den «Müttern von Beslan», sagte der nordossetische Republikchef Sergej Menjailo bei einem Gespräch mit Putin.