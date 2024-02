Russisches Parlament will Kriegsgegner enteignen lassen

MOSKAU: Bei der russischen Präsidentenwahl im März will Boris Nadeschdin Kremlchef Wladimir Putin herausfordern. Doch mit seiner Anti-Kriegs-Haltung dürften seine Chancen auf eine Kandidatur schlecht stehen.

Nach einer viel beachteten Unterschriftenkampagne hat der russische Kriegsgegner Boris Nadeschdin nun offiziell seine Zulassung als Kandidat für die Präsidentenwahl am 17. März beantragt. Der 60-Jährige brachte am Mittwoch persönlich mehrere Kartons mit den für eine Kandidatur benötigten 105.000 Bürgerunterschriften zum Sitz von Russlands zentraler Wahlkommission in Moskau.

An seine Unterstützer gerichtet schrieb Nadeschdin im Nachrichtendienst Telegram: «Wir stehen dank euch hier. Ein riesiges Dankeschön.» Allzu groß dürften die Chancen, dass Nadeschdins Name am Ende wirklich auf der Kandidatenliste steht, trotzdem nicht sein.

Der liberale Politiker, der für die Partei «Bürgerinitiative» antreten will, ist der einzige Präsidentschaftsbewerber, der offen gegen den Angriffskrieg auftritt, den Kremlchef Wladimir Putin seit fast zwei Jahren gegen die Ukraine führt. Für diese Anti-Kriegs-Haltung erntete der Oppositionspolitiker von vielen Landsleuten unerwartet großen Zuspruch. In den vergangenen Wochen standen Menschen in verschiedenen Regionen Russlands in langen Schlangen an, um Nadeschdin mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. Am Ende kamen laut Nadeschdins Team rund doppelt so viele Unterzeichnungen zusammen, wie laut russischem Wahlgesetz nötig wären.

Doch die russische Präsidentenwahl wird schon jetzt von Betrugs- und Manipulationsvorwürfen begleitet und dient aus Kremlsicht vor allem dazu, Putin seine fünfte Amtszeit zu sichern. Viele Beobachter gehen davon aus, dass die Wahlkommission Nadeschdin demnächst unter einem Vorwand aus dem Rennen werfen wird - möglicherweise, indem sie Unterschriften für ungültig erklären lässt. Schon Ende Dezember hatte die Behörde der Kremlkritikerin Jekaterina Dunzowa eine Präsidentschaftsbewerbung verweigert, weil deren gesammelte Unterschriften angeblich zu viele Fehler aufwiesen. Dunzowa rief daraufhin - ebenso wie die Oppositionsgrößen Michail Chodorkowski und Alexej Nawalny - zur Unterstützung Nadeschdins auf.

Nadeschdin sprach seinen Anhängern Mut zu. «Viele Bürger Russlands und anderer Länder, in denen das Regime nur vorgibt, eine Demokratie zu sein, neigen dazu, den Glauben an demokratischen Wandel zu verlieren», schrieb er später am Tag. «Ich versuche, ihnen die Hoffnung zurückzugeben.» Dann fügte er hinzu: «Diktaturen währen nicht ewig. Diktatoren auch nicht.»