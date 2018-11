Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.18

PATTAYA: Die Polizei verhaftete ein russisches Paar, weil es eine Gruppe Inder angegriffen hatte. Die über 30 Jahre alten Touristen sollen zum Zeitpunkt des Vorfalls betrunken gewesen sein.

Wie thailändische Medien weiter melden, näherten sich die beiden Russen an der Kreuzung Zentralpattaya und Second Road einer Gruppe indischer Urlauber. Der Mann soll grundlos zugeschlagen haben, die Frau rief „Russland, Russland, Russland.“ Thailändische Motorradfahrer und Touristen gingen dazwischen und zwangen das Paar zu fliehen. Die beiden wurden verfolgt, von Taxifahrern gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Beamte nahmen die Russen mit auf die Wache. Dort sollen sie sich unkooperativ verhalten und einen Polizisten angespuckt haben. Das Paar blieb in Haft. Source: Siamchon News