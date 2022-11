PHUKET: Ein 60-jähriger russischer Tourist ist am Karon Beach in Phuket ertrunken, als er mit seiner Frau im Urlaub auf Phuket war.

Der Oberstleutnant der Touristenpolizei von Phuket, Eakkchai Siri, teilte der Presse mit, dass das Rettungsteam der Gemeinde Karon am Sonntag (13. November 2022) von einem Rettungsschwimmer am Strand von Karon über den Vorfall informiert wurde.

Als sie am Strand in der Nähe des Karon Circle ankamen, fanden sie den bewusstlosen männlichen Ausländer am Strand. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo er bei der Ankunft für tot erklärt wurde.

Der ausländische Mann wurde später von der Touristenpolizei Phuket als Vladimir K., 60, ein russischer Staatsbürger, identifiziert. Er wohnte seit dem 9. November 2022 mit seiner Frau Marina K., 60, einer russischen Staatsangehörigen, in einem Hotel am Karon-Strand. Sie wollten am 22. November 2022 auschecken.