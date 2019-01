Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.19

KOH SAMUI: Ein russischer Tourist ist mit seinem Motorrad verunglückt und tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hat der 35-Jährige am Mittwochabend auf der steilen Bergstraße in Mae Nam die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Das Fahrzeug kam von der bergigen Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Der Russe prallte mit dem Kopf gegen einen Felsen und starb noch am Unfallort. Freunde berichteten, der Urlauber sei mit dem geliehenen Motorrad zur Bergstraße gefahren, um von dort den Sonnenuntergang zu fotografieren.