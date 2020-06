Russischer Journalist nach Festnahme wieder freigelassen

MOSKAU: Der russische regierungskritische Journalist Ilja Asar ist mehr als eine Woche nach seiner Festnahme wieder freigelassen worden. Das bestätigte er am Sonntag der Zeitung «Nowaja Gaseta», für die er auch arbeitet. Der 35-Jährige war Ende Mai festgenommen und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er mit einer Mahnwache die strengen Auflagen in der Corona-Krise verletzt haben soll.

Wegen der Pandemie sind Straßenaktionen und Menschenansammlungen verboten. Dennoch organisierten russische Oppositionelle nach der Festnahme Asars aus Solidarität Proteste gegen Polizeiwillkür und forderten dessen Freilassung. Dabei wurden mehrere Menschen in Gewahrsam genommen. An der Verhaftung Asars mitten in der Corona-Krise gab es breite Kritik in Russland.

«Es wurde offenbar entschieden, diese ganze Geschichte mit dem Coronavirus zu nutzen, um die Daumenschrauben weiter zu drehen», sagte Asar. Man nutze den Moment, um auch einzelne Streikposten, die eigentlich erlaubt seien, zu beschränken.

In wenigen Wochen wird in Russland über die umstrittene Verfassungsänderung abgestimmt, mit der Kremlchef Wladimir Putin seine Macht dauerhaft sichern will. Oppositionelle verlagerten wegen der Ausgangsbeschränkungen ihren Protest ins Internet.