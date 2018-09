Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.18

MOSKAU (dpa) - Das kommende russische Großmanöver Wostok (Osten) 2018 richtet sich nach Angaben der Militärführung gegen kein anderes Land.

Die Übung in Sibirien und im Fernen Osten Russlands mit fast 300.000 Soldaten entspreche «unserer Militärdoktrin, die auf Verteidigung ausgerichtet ist», sagte Generalstabschef Waleri Gerassimow am Donnerstag in Moskau. An dem Manöver vom 11. bis 15. September werden auch Soldaten aus den Nachbarländern China und Mongolei teilnehmen. Gerassimow kündigte an, dass Luft- und Raketenangriffe geübt werden sollten. Vergangenes Jahr hatte Russland ein Großmanöver an seiner Westgrenze abgehalten, was die Nachbarstaaten im Baltikum sowie Polen und die Ukraine als Bedrohung empfanden..