Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.20

MOSKAU (dpa) - Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben erneut zwei Jugendliche festgenommen, die eine Schule angreifen wollten.



Die beiden 14-Jährigen seien in einem verlassenen Luftschutzbunker aufgegriffen worden, wo sie Waffen und ein abgesägte Schrotflinte aufbewahrt hätten, teilten die Behörden am Mittwoch der Staatsagentur Tass zufolge mit. Außerdem planten sie bei dem Angriff auf eine Schule in Saratow im Süden des Landes, auch Brandsätze zu verwenden. Eine Anleitung zum Bau hätten sie im Internet gefunden.

Erst in der vergangenen Woche nahm der FSB auf der Halbinsel Krim zwei Jugendliche fest, die zwei Anschläge auf Schulen geplant hätten. Auf der Krim hatte im Oktober 2018 ein 18-Jähriger an einer Berufsschule um sich geschossen und einen Sprengsatz gezündet. Er und 20 weitere Menschen starben.