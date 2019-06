MOSKAU (dpa) - Ranghohe russische Politiker werten das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un als positiv. «Wenn es möglich ist, so die Situation zu entschärfen, können davon alle profitieren», sagte der Chef des Auswärtigen Ausschusses im russischen Föderationsrat, Konstantin Kossatschow. Gleichzeitig sei es aber wichtig, zu einem multilateralen Format unter der Leitung des UN-Sicherheitsrates zusammenzukommen.

«Aber Trump will hier Erfolge erzielen. Er mag es nicht, Ruhm zu teilen», sagte der Politiker der Agentur Interfax am Sonntag in Moskau.

Trump hat am Sonntag als erster Präsident der USA im Amt nordkoreanischen Boden betreten und sich im geteilten Grenzort Panmunjom mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un getroffen. Trump vereinbarte mit Kim, Arbeitsgruppen zur atomaren Abrüstung in der Region zu bilden. Ende April hatte sich Kim im russischen Wladiwostok mit Kremlchef Wladimir Putin getroffen.

Kossatschow warnte, dass eine atomare Abrüstung Nordkoreas nicht mit einem Alleingang der USA erreicht werden könnte. «Eine langfristige Lösung für das Problem wird es nicht geben, wenn Länder wie Russland oder China nicht teilnehmen», sagte Kossatschow.

Der Außenpolitiker Leonid Sluzki lobte das Treffen als ein «positives Signal für die regionale Sicherheit und auch die gesamte Stabilität der Welt». Er zweifelte aber daran, dass es rasch zu einer Abrüstung kommen werde. «Sind die USA überhaupt in der Lage, diese Probleme auf bilateraler Ebene zu lösen? Aus Erfahrung kann man sagen: Das ist eindeutig nicht der Fall», sagte der Vorsitzende des Außenausschusses im russischen Parlament. Die Positionen beider Länder seien unverändert, eine Annäherung gebe es nicht.