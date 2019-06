Written by: Redaktion DER FARANG | 04/06/2019

PHUKET: Mit erheblichen Verletzungen wurde eine junge Russin in das Krankenhaus Patong eingeliefert, nachdem sie in Laem Petch von einem Felsen in die Tiefe gestürzt war.

Die Frau wollte Selfies von der schönen Aussicht und sich selbst machen. Dabei kam sie zu nahe an den Abgrund und fiel in die Tiefe. Rettungsschwimmer kümmerten sich um die verletzte Ausländerin. Die Russin hatte Wunden am Rücken und am Oberschenkel erlitten, zum Glück nicht am Kopf.