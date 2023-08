Von: Björn Jahner | 14.08.23

PATTAYA: Wie die Polizei mitteilte, stürzte am Sonntag (13. August 2023) eine 32-jährige Russin aus dem siebten Stock eines Wohnhauses im Bezirk Sattahip in den Tod. Die örtliche Polizei erhielt um 07.00 Uhr morgens Kenntnis von dem Vorfall, der sich in einer Wohnanlage in der Soi Na Jomtien 4 Road im Tambon Na Jomtien ereignete.

Die Ermittler fanden den leblosen Körper der Russin mit dem Gesicht nach unten inmitten einer Blutlache vor dem Gebäude. Sie trug ein grünes T-Shirt und eine Jeansjacke, war jedoch unterhalb der Taille unbekleidet, wie von den Behörden berichtet wurde.

Den Untersuchungen zufolge deutet alles darauf hin, dass die Frau aus dem siebten Stock des Gebäudes gestürzt ist. Ein geöffnetes Fenster neben dem Bett des Zimmers im siebten Stock verstärkt diese Vermutung. Laut Aussagen ihres 30-jährigen russischen Freundes, der sich in einem betrunkenen Zustand befand, sei der Sturz ein unglücklicher Unfall gewesen, so die Polizei.

Der Freund, der während der Begegnung mit den Beamten alkoholisiert wirkte und ein Glas Alkohol in der Hand hielt, zeigte anfänglich wenig Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Ermittlern.

Das Zimmer, aus dem der tödliche Sturz erfolgte, war in einem desolaten Zustand, von Essens- und Getränkeresten übersät. Trotzdem konnten keine Anzeichen eines Kampfes gefunden werden. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände dieses tragischen Vorfalls zu klären.