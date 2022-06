In Phukets Partyort Patong kam im Mai eine russische Touristins bei einem Condo-Sturz ums Leben. Gegen drei Freunde wurde Anklage erhoben. Foto: The Nation

UPDATE - PHUKET: Die Polizei hat drei Ausländer wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit dem Hochhaussturz einer Russin im Bezirk Patong Ende letzten Monats angeklagt.

Polizeigeneralleutnant Amphon Buarapphon, Kommissar der Provinzpolizei Region 8, informierte am Mittwoch die Presse, dass der Amerikaner, 38, der Jordanier, 28, und die Russin, 35, zwischenzeitlich angeklagt wurden. Die tote Frau, Evgeniia S., 37, stürzte am 31. Mai 2022 aus dem achten Stock eines Wohnblocks in den Tod.

Polizeigeneralleutnant Amphon sagte, Evgeniia sei sehr betrunken gewesen, als sie sich in Begleitung von drei anderen Ausländern in der Wohnung aufhielt.

Die drei Freunde sagten gegenüber der Polizei ebenfalls aus, Evgeniia sei betrunken gewesen, als sie eine Außentreppe zwischen dem siebten und achten Stockwerk hinaufstieg, sagte der Kommissar. Die Autopsie habe nach Aussage von Polizeigeneralleutnant Amphon einen sehr hohen Alkoholspiegel im Blut des Opfers nachgewiesen.

Nach Prüfung der vorliegenden Beweise und Zeugenaussagen kam die Polizei zu dem Schluss, dass alle vier Ausländer rücksichtslos gehandelt hatten. Die drei, die zuvor wegen Marihuanabesitzes verhaftet worden waren, wurden daraufhin wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, erklärte Polizeigeneralleutnant Amphon.

Die Polizei habe ihre Ermittlungen jedoch noch nicht abgeschlossen und sammle weiter Beweise für den Fall, dass es Gründe für eine Mordanklage gebe. Die Ermittler suchten nach Anzeichen für einen Streit oder einen körperlichen Angriff unter den Ausländern, so der Kommissar.

Er fügte hinzu, Evgeniia sei im April in Phuket eingetroffen und sei seitdem wiederholt von und nach Phuket gereist.