Von: Björn Jahner | 22.10.22

PHUKET: Im Bezirk Thalang der Inselprovinz Phuket ist eine 53-jährige russische Touristin aus einem Hotel im Bezirk Thalang verschwunden.

Die Polizei wurde am Freitag (21. Oktober 2022) benachrichtigt, dass Frau Elena R., 53, eine russische Staatsangehörige, die an Gedächtnisproblemen leiden soll, seit Donnerstagabend (20. Oktober 2022) aus einem Hotel in der Nähe des Nai Thon Beach im Unterbezirk Sakoo verschwunden ist.

Seit Freitag haben die Polizei von Sakoo, die Touristenpolizei von Phuket und freiwillige Helfer eine Suchaktion auf dem Land und im Meer gestartet. Bislang gibt es jedoch keine Spur von ihr.

Wer die Vermisste sieht oder Informationen hat, wendet sich bitte an die unten genannten Nummern: