Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.24

KOH PHANGAN: Eine schwangere Ladeninhaberin wurde auf Koh Phangan Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine russische Touristin trat die acht Monate schwangere Frau. Der Streit entbrannte, weil die Frau im Laden ihre Schuhe tragen wollte.

Am 19. März kam es zu einem bedauerlichen Zwischenfall auf der Insel Koh Phangan in der Provinz Surat Thani. Eine schwangere Ladenbesitzerin berichtete, dass sie von einer ausländischen Frau getreten wurde, als sie acht Monate schwanger war. Der Angriff ereignete sich in ihrem eigenen Laden, nachdem sie die Frau aufgefordert hatte, ihre Schuhe auszuziehen.

Das Ereignis fand am Nachmittag des 18. März statt. Nach dem Angriff meldete die Ladenbesitzerin den Vorfall bei der Polizeistation auf Koh Phangan, um sicherzustellen, dass der Fall bis zum Ende verfolgt wird.

Täterin ermittelt und gestellt

Einen Tag später verfolgte die Polizei von Koh Phangan zusammen mit Einwanderungsbeamten die 41-jährige russische Staatsbürgerin, die den Vorfall verursacht hatte. Als die Angreiferin und das Opfer aufeinandertrafen, entschuldigte sich die russische Frau bei der Ladenbesitzerin.

Die Ladenbesitzerin berichtete über den Vorfall, dass sie im Laden war, als zwei ausländische Kunden ebenfalls anwesend waren. Die Täterin betrat den Laden, ohne ihre Schuhe auszuziehen und ein Wasserglas in der Hand haltend. Als die Ladenbesitzerin sie um das Ausziehen der Schuhe bat, eine Richtlinie des Ladens zur Sauberkeitserhaltung, wurde die Russin wütend und trat die Ladenbesitzerin mehrmals in die Beine.

Unterstützung und Recht für das Opfer

Obwohl sich die Täterin entschuldigt hatte, besteht die Ladenbesitzerin darauf, rechtliche Schritte zu unternehmen. Sie kann nicht fassen, dass jemand eine hochschwangere Frau treten konnte. Die Polizei hat weitere Informationen von der Ladenbesitzerin eingeholt, um den Fall genau aufzunehmen und die Täterin rechtlich zu belangen.

Eine Reihe ähnlicher Fälle von Fehlverhalten ausländischer Touristen hat die thailändische Presse in letzter Zeit beherrscht. Es begann mit einem Fall, in dem ein Schweizer Expat angeblich einen thailändischen Arzt trat, der auf den Stufen an einem öffentlichen Strand vor seiner gemieteten Villa in Phuket saß.

Ein weiterer großer Vorfall ereignete sich, als ein amerikanischer Teenager angeblich ein Pferd in einem Phuket-Stall sexuell missbrauchte, was die thailändische Öffentlichkeit schockierte.

Ein russischer Mann, der in einem Cannabisfarmgeschäft tätig war, wurde in Phuket brutal ermordet von seinem angeblichen Geschäftspartner, einem Mann aus Tadschikistan, der später aus Thailand floh.

Zuletzt haben zwei Männer aus Neuseeland internationale Schlagzeilen gemacht, nachdem sie angeblich einen Verkehrspolizisten in Phuket angegriffen und seine Waffe genommen hatten. Sie haben alle Anklagen trotz eines weit verbreiteten viralen Videos abgestritten.

All diese Vorfälle haben die thailändischen Medien dominiert, und viele Thais fordern von den Behörden weitere Maßnahmen und eine bessere Überprüfung der Hintergründe ausländischer Touristen und Expats.