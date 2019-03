Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.19

PHUKET: Eine russische Touristin ist am frühen Dienstagmorgen vom Balkon ihres Hotelzimmers aus dem vierten Stock gefallen.

Die nur mit einem Bikini bekleidete Frau wurde gegen 2 Uhr auf dem Boden vor dem Hotel an der Ratchapatanusorn Road entdeckt. Ärzte des nur 100 Meter entfernten Hospitals Patong stellten schwere Kopfverletzungen fest, an denen die 27 Jahre alte Urlauberin starb Ihre Freundin berichtete, sie hätten am 25. Februar im Hotel eingecheckt. Am Montagabend seien sie zur Bangla Road gegangen und gegen 1 Uhr zurückgekommen. Die Russin wachte auf, als die Polizei in ihr Zimmer kam, und entdeckte, dass ihre Freundin vom Balkon gefallen war. Die Polizei fand im Hotelzimmer keine Anzeichen für einen Kampf und glaubt, dass die offenbar stark alkoholisierte Frau auf dem Balkon eine Zigarette geraucht hatte und über die Brüstung in die Tiefe fiel. Die Ermittler haben das russische Konsulat über den Tod der Frau informiert.