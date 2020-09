Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.20

PATTAYA: Eine Russin hat eine hohe Belohnung für die Rückgabe ihrer verschwundenen neun Monate alte Maine-Coon-Katze ausgesetzt.

Die weiße Katze war ein Geschenk zum Geburtstag ihrer Tochter und wurde zu einem heiß geliebten Haustier der Familie. Sie wird als sehr klug mit einem langen Schwanz beschrieben. Die Familie hat in ihrem Wohnumfeld Nong Pla Lai Hinweise aufgehängt. Sie zeigen die teure Katze und dass eine Belohnung in Höhe von 100.000 Baht für die Rückkehr des flauschigen Haustiers ausgeschrieben wurde. Laut der Russin sollen in den letzten drei Monaten aus der Siedlung Pornthep Garden mehrere Katzen verschwunden sein.