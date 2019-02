Written by: Björn Jahner | 24/02/2019

PHUKET: Die russische Botschaft in Thailand hofft, dass das für Phuket geplante russische Generalkonsulat noch diesem Jahr seine Türen öffnen wird.

Gemäß dem russischen Botschafter in Thailand, Jewgeni Tomikhin, soll mit dem Generalkonsulats in Phuket die diplomatischen Präsenz Russlands einen Auftrieb erfahren. Er fügte hinzu, dass es im Königreich große russische Communities gäbe, insbesondere in Pattaya, Phuket, Koh Samui, Bangkok, Hua Hin und Chiang Mai.“ Der Diplomat führte fort, dass mit dem Generalkonsulat auch die Bemühungen seines Landes verstärkt werden sollen, sich für den Schutz und die Interessen russischer Bürger in Thailand einzusetzen. Die russische Regierung hatte im Juli 2018 beschlossen, ein Generalkonsulat auf Phuket zu errichten. Daraufhin beauftragte das Kabinett das Außenministerium die Personalstärke und einen Mitarbeiterplan festzulegen.