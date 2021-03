Russen verkaufen gefälschte Dokumente für Visaanträge

PATTAYA: Die Polizei hat ein russisches Paar verhaftet, das gefälschte Dokumente für Visaanträge bei der Immigration an Landsleute für 2.000 Baht verkauft hatte.

Die 59-jährige Frau und ihr 63 Jahre alter Begleiter hatten über ihre Website VK.com als Fassade Lebensmittel angeboten, kassierten aber vor allem für gefälschte Dokumenten, angeblich von der russischen SberBank. Die Käufer ließen die Schreiben über ihre Einkünfte von der russischen Botschaft bestätigen. Die SberBank of Russia ist ein staatliches Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Moskau. In Thailand lebende Ausländer müssen beim Antrag eines Jahresvisums monatliche Einkünfte über 65.000 Baht oder ein Bankkonto über 800.000 Baht vorweisen.

Die ermittelnden Polizisten beschlagnahmten bei den Russen eine Menge thailändischen Geldes, Kopien von Reisepässen und gefälschte Finanzausweise, die angeblich von der SberBank auf viele russische Namen ausgestellt waren.