Die Beschuldigten wurden von Beamten der Einwanderungsbehörde festgenommen. Sie erwartet die Abschiebung in ihr Heimatland. Foto: Daily News

PATTAYA: Zwei Russen, von denen einer gedroht hatte, Mitarbeiter des Konsulats ihres Landes in Chonburi zu bombardieren und zu töten, befinden sich in Haft.

Bereits im Januar hatten die russischen Behörden den nationalen Polizeichef General Chakthip Chaijinda aufgefordert, zwei Männer zu verhaften und in ihr Heimatland abzuschieben, die im Dezember letzten Jahres Probleme beim Konsulat verursacht hatten. Einer der Russen soll gesagt haben, er werde das Konsulat bombardieren und alle Mitarbeiter töten. Den Russen wurde die Tür gezeigt, er weigerte sich jedoch zu gehen. Er und sein Kumpan lebten weiterhin in Thailand. Am Montag wurden beide festgenommen, sie werden nun deportiert.