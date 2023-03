Von: Björn Jahner | 29.03.23

PHUKET: Nach Angaben des unabhängigen Immobilienmaklers und Beratungsunternehmens Knight Frank verzeichnet Phuket eine starke Nachfrage nach Immobilien, die in erster Linie auf die Rückkehr russischer und chinesischer Käufer zurückzuführen ist.

Die plötzliche Nachfrage treibt die Preise in manchen Gegenden um 15 bis 20 Prozent in die Höhe, wobei Poolvillen an Phukets beliebter Westküste bei ausländischen Käufern besonders beliebt sind. 40 bis 60 Prozent der jüngsten Verkäufe gingen an Russen, was einem Anstieg von 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Niveau vor der Pandemie entspricht.

Die Strände von Kata, Karon, Patong, Kamala, Nai Thon und Bang Tao sind die Favoriten der Käufer, und Cheng Talays Laguna erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei Menschen, die gerne in der Nähe eines Golfplatzes, in Gated Communities und in gehobenen Wohnverhältnissen leben.

Die Immobilienpreise in diesen Gebieten sind um etwa 15 bis 20 Prozent gestiegen, verglichen mit einem durchschnittlichen Anstieg von 3 bis 5 Prozent in anderen Teilen der Insel. Nach Untersuchungen von Knight Frank wird die Nachfrage von Russen in den nächsten ein bis zwei Jahren voraussichtlich hoch bleiben, wobei die drei wichtigsten Faktoren für ihre Kaufentscheidung die Lage, der Preis und das Vertrauen in die Entwickler sind. Chinesische Käufer sind ebenfalls auf dem Vormarsch. Während sie oft nach Immobilien suchen, die sie an ihre Landsleute untervermieten können, kaufen Russen hingegen Immobilien, in denen sie selbst leben möchten.

Obwohl die Verkäufe von Poolvillen auf Phuket zunehmen, hat sich der Markt für Eigentumswohnungen noch nicht vollständig erholt, da der Anteil der Verkäufe im Jahr 2022 von 78,3 Prozent im Vorjahr auf 76,9 Prozent zurückging. Knight Frank schätzt jedoch, dass der derzeitige Boom bei den Eigentumswohnungen auf Phuket innerhalb weniger Jahre wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen wird.

Die Einschätzung von Knight Frank deckt sich mit dem jüngsten Bericht der Phuket Real Estate Association, aus dem hervorgeht, dass alle fertigen Eigentumswohnungen und Villen mit Pool ausverkauft sind. Der Präsident der Phuket Real Estate Association, Phattanan Phisutvimol, sagte, dass der Anstieg der Verkäufe von Eigentumswohnungen und Luxusvillen nach dem Abklingen der Covid-Pandemie im letzten Jahr begann, und glaubt, dass dieses Jahr als das „goldene Jahr“ für den Immobilienmarkt von Phuket in Erinnerung bleiben wird, wobei der Trend voraussichtlich anhalten wird.

Frank Khan, geschäftsführender Direktor und Leiter des Bereichs Wohnen, fügte hinzu, dass die allgemeinen Immobilienaussichten in Thailand aufgrund der Erholung der Tourismusbranche, die die Inlandsnachfrage angekurbelt hat, positiv sind. Darüber hinaus hebt die Parlamentswahl die allgemeine Stimmung im Land, so dass die Menschen zuversichtlicher sind und mehr Geld ausgeben.

Er sagt, dass die starke Nachfrage nach Immobilien, insbesondere nach Wohnimmobilien, immer noch im Premium-Segment liegt, mit Preisen ab 10 Millionen Baht. Er fügte jedoch hinzu, dass erschwingliche Eigentumswohnungen unter 2 Millionen Baht in den Außenbezirken Bangkoks eine konstante Nachfrage verzeichnen können, da ihre Hauptzeilgruppe der lokale Markt ist.