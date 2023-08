Von: Björn Jahner | 01.08.23

PHUKET: Russische Touristen strömen vermehrt nach Phuket und haben nun den ersten Platz unter den Besuchern der Insel von den Chinesen übernommen.

In der ersten Hälfte des Jahres 2023 stieg die Anzahl der russischen Touristen, die Thailand besuchten, im Vergleich zum Vorjahr um erstaunliche 1.000 Prozent, berichtet die thailändische Tageszeitung „The Nation“. Laut dem Ministerium für Tourismus und Sport haben viele Russen auch in Thailand investiert, insbesondere im Immobilienbereich.

Die Zahl der Villen-Käufe ist allein in diesem Jahr um 338 Prozent gestiegen, wobei mehr als die Hälfte von Russen aufgekauft wurde. Dieser Trend führte zur Eröffnung vieler russischer Geschäfte wie russischer Bäder („banyas“) und Restaurants, die traditionelle russische Gerichte wie Borschtsch-Suppe neben thailändischer Küche servieren, berichtet die Phuket Tourist Association.

Auch der örtliche Flughafen und die Geschäfte haben sich angepasst, sodass Schilder und Ankündigungen nun in russischer Sprache erfolgen und russische Dienstleistungen zunehmen.

Die Verschiebung des Fokus auf russische Touristen und Investoren in Thailand erfolgte als Folge der angespannten Beziehung zwischen Russland und Europa sowie den USA infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, was zu Beschränkungen bei der Verwendung von Visa- und Mastercard-Kreditkarten für Russen in einigen westlichen Ländern führte. Als Ergebnis wandten sich viele Russen alternativen Zahlungsmethoden zu, wie der UnionPay-Plattform aus China, der Umwandlung von Geld in digitale Vermögenswerte oder der Verwendung von US-Dollar und Euro für Finanztransaktionen.

Auch das offene Visaprogramm hat eine bedeutende Rolle bei der Anziehung russischer Touristen und Investoren gespielt. Dieses Programm ermöglicht längere Aufenthalte in Thailand für Personen mit besonderen Fähigkeiten oder Investitionsinteressen und lockt russische Einzelpersonen und Familien an.

Insgesamt ist Phuket zu einem russischen Paradies geworden, dessen Strände, Nachtleben und freundliche Atmosphäre eine wachsende Zahl von russischen Touristen und Investoren gleichermaßen anziehen, fasst „The Nation“ die Situation auf Phuket zusammen.