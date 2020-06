PHUKET: Die Polizei hat einen Russen verhaftet, weil er gefälschte Reisegutscheine im Wert von mehr als 100.000 Baht an Landsleute verkauft hatte.

Der 34-Jährige wurde am Montag von Beamten der Polizeiwache Patong in Gewahrsam genommen. Gegen ihn lag ein am Freitag vom Gericht erlassener Haftbefehlt vor. Ihm wurde zur Last gelegt, seinen Arbeitgeber bestohlen und gefälschte Dokumente verwendet zu haben. Der Mann hatte Russen Touren verkauft und ihnen gefälschte Quittungen oder Gutscheine für Bargeld seines Arbeitgebers ausgestellt. Der Agentur Royal Palace entstand ein Schaden von 104.500 Baht.