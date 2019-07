Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

BANGKOK: Ein Russe und seine kasachische Frau wurden auf dem Flughafen Suvarnabhumi festgenommen, weil sie falsche Berichte eingereicht hatten.

Sie hatten vorgegeben, ihre Reisepässe vergessen zu haben, damit sie nicht wegen Überziehung der Aufenthaltsgenehmigung erwischt würden. Der 33-jährige Russe und seine 27 Jahre alte Frau aus Kasachstan wurden wegen der Einreichung falscher Angaben und der Überschreitung ihrer Visa festgenommen. Das Ehepaar hatte am Dienstag gegen 22.30 Uhr der Polizei mitgeteilt, sie wollten einen Flug nach Phuket erreichen, hätten ihren Pass aber vergessen. Nach der Befragung stellte die Polizei fest, dass das Paar seine Pässe in der Tasche hatte. Sie zeigten, dass der Russe und seine Frau ihr Visum mehr als sieben Monate überschritten hatten. Eine polizeiliche Untersuchung ergab, dass das Ehepaar ähnliche Berichte bei der Polizei an anderen Orten in Thailand eingereicht hatte. Sie verwendeten dann die Abrechnungen und ihre Führerscheine als Ausweis. Das Ehepaar wurde angeklagt und für fünf Jahre auf die schwarze Liste gesetzt.