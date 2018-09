Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.18

PATTAYA: Ein Russe stahl in der Nähe des Hafens Bali Hai von einem Verkaufsstand zehn Holzstäbchen mit gegrilltem Hähnchenfleisch, rannte zum Anleger und stürzte sich in die See.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr. Ein Thai sprang hinter dem Ausländer her und brachte ihn an Land. Dort schrie der Russe, bis die Polizei erschien und ihn mit auf die Wache nahm. Ein Test auf Drogen verlief negativ. Es wurde jedoch keine Anklage erhoben, weil die 27 Jahre alte Hähnchenverkäuferin darauf verzichtete und dem „verrückten Mann“ vergab.