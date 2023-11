PATTAYA: Am frühen Samstagmorgen (4. November 2023) wurde der Polizei gegen 02.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren Motorrädern auf der Pattaya Third Road gemeldet.

Polizei und Rettungsdienste eilten umgehend zum Unfallort an der Pattaya Third Road. Dort fanden sie auf einer Straßenkreuzung drei Motorräder und vier Leichtverletzte vor.

Unter den Verletzten befand sich ein 32-jähriger Motorradtaxifahrer, der den Rettungskräften berichtete, dass er an der Kreuzung gestoppt hatte, um die Straße zu überqueren. Neben ihm warteten sein ausländischer Fahrgast und eine weitere Motorradfahrerin an der Kreuzung, als plötzlich ein russischer Mann mit seinem Motorrad in die wartenden Verkehrsteilnehmer raste.

Das Rettungsteam leistete den Verletzten erste Hilfe, bevor sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurden. Die Polizeibeamten forderten den mutmaßlichen russischen Fahrer zunächst auf, einen Alkoholtest durchzuführen. Doch er verhielt sich äußerst aggressiv und war kaum verständlich. Zudem weigerte er sich, sich auszuweisen, und zeigte sich äußerst unkooperativ, obwohl die Sprachbarriere eine Kommunikation erschwerte. Berichten zufolge versuchte er sogar, den Unfallort zu verlassen und zu flüchten, wurde jedoch von den Polizeibeamten gestoppt.

Daraufhin nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam, um weitere Ermittlungen durchzuführen. Es wird erwartet, dass ihm Anklagen wegen Trunkenheit im Verkehr drohen, und es wird versucht, einen Blutalkoholtest auf der Polizeiwache durchzuführen. Der russische Fahrer verweigerte jegliche Aussage.