KOH PHI PHI: Ein russischer Tourist, der kürzlich mit einem Reiseleiter aus Phuket kam, ist vor der Insel Phi Phi in der Provinz Krabi im Süden des Landes ertrunken.

Lokale Medien in Krabi berichteten, dass am vergangenen Wochenende ein 55-jähriger russischer Tourist in Begleitung eines Reiseleiters von Phuket nach Krabi reiste. Er nahm mit einer Reisegruppe an einem Schnorchelausflug in der Bucht vor der Insel Phi Phi Don teil.

Der Ausländer wurde später tot im Meer treibend aufgefunden, vermutlich durch Ertrinken. Seine Leiche wurde in ein Krankenhaus in Krabi gebracht und die Botschaft seines Heimatlandes benachrichtigt.