Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.18

PATTAYA: Ein Russe hat sich offenbar wegen seiner schweren Zahnschmerzen erhängt.

Seine Tochter und mehrere Freunde, die mit ihm zusammen fünf Monate zuvor nach Thailand gekommen waren, hatten am Montagnachmittag die Tür des Apartments in Jomtien aufgebrochen und die Leiche gefunden. Der 46-jährige Russe hatte für seinen Suizid ein elektrisches Kabel benutzt und an den Türrahmen des Badezimmers befestigt. Laut der Polizei war der Ausländer seit zwölf Stunden tot. Er soll in dem Apartment allein gelebt haben. Seine Tochter berichtete den Polizisten, ihr Vater habe unter heftigen Zahlschmerzen gelitten. Medikamente gegen den Schmerz hatten nicht geholfen.