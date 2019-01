Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.19

PATTAYA: Ein russischer Tourist schlug eine Glastür ein, bekam Krämpfe und brach bewusstlos zusammen, nachdem Hotelangestellte ihn daran gehindert hatten, in den frühen Morgenstunden des Mittwochs von einem Balkon zu springen.

Der 35-Jährige lag beim Eintreffen der Polizei mit mehreren Wunden an seinem Körper bewusstlos in seinem Zimmer im dritten Stock des Hotels Pattaya Garden. Sanitäter leisteten erste Hilfe, bevor der Mann in das Bangkok Hospital Pattaya gebracht wurde. Ein 55-jähriger Wachmann sagte aus, der Russe habe versucht, von seinem Balkon zu springen. Hotelangestellten gelang es, den Mann vom Balkon zurückzuziehen, aber dann trat er die Glastür zum Zimmer ein. Dabei verletzte er sich. Das Hotelpersonal alarmierte die Polizei.