Rundreisen mit Bangkok Airways

Von: Björn Jahner | 21.02.20

THAILAND: Bangkok Airways bietet in Kooperation mit ihrer Tochtergesellschaft Bangkok Travel Club ab sofort Reisepakete für Aufenthalte in Thailand und für Ziele im Ausland an, die von der Boutique Airline angeflogen werden.

Zur Auswahl stehen Rundreisen, wie zum Beispiel „The Miracle Indochina“, die Aufenthalte in 11 südostasiatischen Destinationen wie Mandalay (Myanmar) und Sukhothai (Thailand) beinhalten. Die Reisekosten beginnen bei 28.900 Baht pro Person für Rundreisen im Ausland und 20.000 Baht pro Person für Rundreisen in Thailand. Angeboten werden auch Reisepakete unter dem Motto „Fly Boutique – Stay Unique in the Kingdom“, die den Hin- und Rückflug, zwei Übernachtungen und die Flughafentransfers beinhalten.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Bangkok TravelClub.