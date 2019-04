MÜNCHEN (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke sehen trotz eines klaren Bekenntnisses zur Fußball-Bundesliga kaum Möglichkeiten, die Einführung von Champions-League-Spielen am Wochenende langfristig zu verhindern.



«Ich liebe die Bundesliga. Aber man muss im Dialog mit anderen natürlich kompromissbereit sein. Du kannst dich gegen alles wenden und einsetzen, aber in letzter Konsequenz bist du dann nicht mehr mit dabei. Das kann auch nicht unser Interesse sein», sagte Borussia Dortmund Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Sonntag in der Sendung «Wontorra» bei Sky.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge warb für eine Reform der Champions League unter dem Dach der UEFA und versprach, sich für die Interessen der Bundesliga einzusetzen. «Wenn ich gefragt werde, dann werde ich für den deutschen Weg einstehen», sagte er. Viel Hoffnung hat Rummenigge, der Ehrenpräsident der European Club Association ist, die die Reform vorantreibt, aber offenbar nicht. «Ich glaube schon, dass in Deutschland viel mit Tradition argumentiert wird. Das ist in anderen Ländern anders. Dort wird mehr aus geschäftlicher Sicht auf den Fußball geguckt», sagte Rummenigge.

Im März hatten sich ECA-Vertreter mit der UEFA zu ersten Sondierungsgesprächen für eine Champions-League-Reform von 2024 an getroffen. Ein Plan ist eine dreistufige Königsklasse als Ligensystem mit Auf- und Abstieg und deutlich mehr Spielen für jeden Teilnehmer. ECA-Chef Andrea Agnelli von Juventus Turin hatte wenig später Wochenendspiele ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Dies hatte DFL-Chef Christian Seifert schon im Januar als «rote Linie» bezeichnet.