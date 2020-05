Rummenigge gefällt Weg von Klose: Nicht gleich Real Madrid & Co.

Von: Redaktion (dpa) | 10.05.20

MÜNCHEN: Den Trainer-Werdegang von Miroslav Klose findet Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge gut. Der WM-Rekordtorschütze wird vom Sommer an ein Jahr lang Assistent von Hansi Flick. Es ist die nächste Etappe auf einem «steinigen Weg».

Karl-Heinz Rummenigge begrüßt den Trainer-Weg des künftigen Hansi-Flick-Assistenten Miroslav Klose. «Bei Miro gefällt mir persönlich ein Fakt ganz besonders: Er war selbst ein Weltklassestürmer, bei Weltmeisterschaften hat er sogar häufiger getroffen als der Bomber, der legendäre Gerd Müller. Doch trotz seines Namens und seiner erfolgreichen Vita hat Miro den steinigen Weg als Trainer gewählt, sammelt Erfahrung, arbeitet sich hoch», sagte Rummenigge in einem Interview der «Abendzeitung» (Samstag). Klose wird von Sommer an Co-Trainer von Flick bei den Fußballstars des FC Bayern München. Sein Vertrag ist auf ein Jahr datiert.

«Er war zunächst zwei Jahre Trainer unserer U17, zur neuen Saison wird er nun Co-Trainer von Hansi Flick. Bei anderen Spielern hat man ja manchmal den Eindruck, dass sie nach ihrer aktiven Karriere sofort Real Madrid trainieren wollen. Aber jeder Spieler, egal wie groß er war, sollte erst seine Erfahrungen machen und sich etablieren. So wie Miro», sagte der Münchner Vorstandschef Rummenigge.

Klose ist mit 71 Toren in 137 Partien bester Torschütze der deutschen Länderspielgeschichte und mit 16 Treffern der erfolgreichste Torjäger der WM-Historie. Neben seinem Engagement beim FC Bayern treibt der 41-Jährige, der auch schon im Trainerstab des Nationalteams arbeitete, die Ausbildung zum Fußballlehrer voran. Seine bisherige Trainer-Arbeit hat auch Interesse an anderer Stelle in der Bundesliga geweckt.

Flicks Trainerstab gehören außer Klose noch Danny Röhl (Co-Trainer Analyse), Hermann Gerland (Co-Trainer), Toni Tapalovic (Torwarttrainer) und Holger Broich (Wissenschaftlicher Leiter und Leiter Fitness) an. Röhl, der im Sommer 2019 vom englischen Premier-League-Club FC Southampton zum FC Bayern gewechselt war, verlängerte zuletzt seinen Vertrag bis 2023.