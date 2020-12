Rumänische Parlamentswahl: Hoffnung auf Rückkehr zu Reformpolitik

BUKAREST: Corona drückt nicht nur auf die Stimmung, sondern auch auf die Umfragewerte der großen Parteien in Rumänien. Bei der Parlamentswahl am Sonntag entscheidet sich, ob die Reformer eine neue Chance erhalten.

Bei der Parlamentswahl in Rumänien an diesem Sonntag dürfte sich entscheiden, ob nach langer Pause wieder reformerische Kräfte an die Macht kommen. Seit 2012 dominiert die aus Ex-Kommunisten hervorgegangene, von Korruptionsskandalen belastete Sozialdemokratische Partei (PSD) das politische Geschehen. Sieben Jahre lang stellte die PSD wechselnde Ministerpräsidenten, und seit dem letzten Jahr macht sie der bürgerlichen Regierung unter Ministerpräsident Ludovic Orban durch eine knappe, aber entscheidende Mehrheit im Parlament das Leben schwer.

Auch diese Wahl wird Umfragen zufolge wohl keiner Partei eine komfortable Mehrheit bescheren. Die Nationalliberale Partei (PNL) Orbans, die zur Familie der europäischen Christdemokraten (EVP) gehört und dem Staatspräsidenten Klaus Iohannis nahesteht, lag zuletzt nach eine Umfrage des Instituts IMAS mit 28,5 Prozent leicht vor der PSD (23,6 Prozent). Rumäniens Reformfreunde hoffen, dass die PNL mit der neuen öko-liberalen Partei USR (Uniunea Salvati Romania - Union Rettet Rumänien) eine Regierungskoalition schmieden werde. Die USR kommt in der Umfrage auf 18 Prozent und ist damit drittstärkste Partei.

Zugleich erstarkt ein möglicher Koalitionspartner für die PSD: Die kleine links-liberale Partei Pro Romania des früheren Ministerpräsidenten Victor Ponta kommt in der Umfrage auf 9,5 Prozent. Ponta war von 2012 bis 2015 für die PSD Regierungschef Rumäniens und hat von 2016 an als Gründer von Pro Romania eine Abspaltung von der PSD bewirkt.

Die PSD hatte in den vergangenen Jahren Kritikern zufolge systematisch durch Abbau des Rechtsstaats den Kampf gegen die grassierende Korruption erschwert, was auch von der EU-Kommission kritisiert wurde. 2019 kam es innerhalb der PSD zu einer Erschütterung, nachdem ihr Vorsitzender Liviu Dragnea wegen Korruption verurteilt wurde und ins Gefängnis kam. Dragnea war treibende Kraft bei Versuchen des Parlaments, die Justiz zu behindern.

Im Herbst 2019 stürzte die PSD die eigene Ministerpräsidentin Viorica Dancila per Misstrauensvotum im Parlament und toleriert seither den Bürgerlichen Orban. Unter dem neuen Vorsitzenden Marcel Ciolacu wirkt die PSD Beobachtern zufolge eher richtungslos, kann sich aber immer noch vor allem auf die große, verarmte weniger gebildete Wählerschicht aus dem ländlichem Raum stützen.

Auch die PNL gilt nicht als Flaggschiff im Kampf gegen Korruption. Ihrem seit einem Jahr amtierenden Justizminister Catalin Predoiu werfen Kritiker vor, nichts getan zu haben, um die Justiz behindernde Neuregelungen wieder abzuschaffen, die die PSD eingeführt hatte. Hingegen hat sich die öko-liberale USR das Thema Korruption auf die Fahnen geschrieben, mit dem Wahlkampfslogan «O Romanie fara hotie» («Ein Rumänien ohne Diebereien»). Unter anderem deswegen gelten die Beziehungen zwischen den potenziellen Koalitionspartnern PNL und USR nicht als rosig.

Zünglein an der Waage bei Regierungskoalitionen in Rumänien war bisher stets die Ungarn-Partei UDMR. Doch jetzt könnte diese laut Umfragen nach 30 Jahren Präsenz im Parlament an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Drückend auf die Umfragewerte aller Parteien mit Ausnahme von Pro Romania wirkte in den letzten Monaten die Corona-Pandemie. Die von der Regierung beschlossenen Vorsichtsmaßnahmen waren für weite Teile der Bevölkerung unpopulär. Die PSD wiederum hat sich durch eine Verharmlosungsrhetorik und durch Blockade-Aktionen im Parlament gegen Corona-Restriktionen auch nicht überall Freunde gemacht.

Besonders heftig war zuletzt die mit Corona begründete Schließung der Bauernmärkte kritisiert worden. Viele sehen dadurch die rumänischen Produzenten benachteiligt und die großteils von ausländischen Konzernen betriebenen Supermärkte - die offen bleiben durften - im Vorteil. Fünf Tage vor der Wahl verkündete Staatschef Iohannis, dass die Bauernmärkte am Wahlwochenende doch noch öffnen dürfen.