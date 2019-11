Von: Khun Resjek | 09.11.19

Es gab einen Todesfall in unserer Nachbarschaft. Die Grossmutter einer Thaifamilie war verstorben. Ich fragte meine Frau, was zu tun sei, ob man da hingeht, kondoliert oder welche Art von Beileid angebracht sei. Was für Sitten gelten in einem buddhistischen Land?

„Wir gehen einfach zur Beisetzung“, meinte sie, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. „Aber wir haben die Frau doch gar nicht gekannt, ist das nicht ein bisschen übertrieben?“, wandte ich ein. Natürlich gingen wir hin. Auch bei meiner eigenen Beerdigung werde ich mich nicht durchsetzen können, egal ob ich Lust dazu haben werde oder nicht.

Die Pappnase blieb zuhause

Zehn Tage später war es soweit. Die Trauerkleidung ist schwarz wie in unseren Breiten. Lin hatte kein Problem damit, da warteten alle Nuancen von Dunkelgrau bis Rabenschwarz in „gefühlten“ zweihundert Kästen, während ich nur eine Hose mit schwarzem Grundmuster besitze, die aber mit fetten Streifen in allen Regenbogenfarben verziert ist – meine Clownhose. Meine Frau fand sie passend. Die Trauergemeinde wird einfach denken, dass die Farangs als Clowns verkleidet zu Beerdigungen gehen. Aber die Pappnase ließ ich trotzdem zuhause.

Wir fuhren mit dem Taxi zum Friedhof vor der Stadt. Gleich nach der Ankunft war der typische Singsang der Mönche zu hören und wir bewegten uns intuitiv in die Richtung, aus welcher er kommen musste. Minuten später standen wir vor einer Art Halle, einem Innenhof zwischen zwei Gebäuden, der mit einem kuppelartigen Glasdach überdacht war und unter welchem etwa zweihundert Plas­tikstühle aufgereiht waren. Am anderen Ende erhob sich eine blumengeschmückte Pyramide mit einem kleinen Tempel an der Spitze – das Krematorium wie sich später herausstellte.

Wir begaben uns in das Nebengebäude, aus welchem der Gesang zu kommen schien. Auf der einen Seite saßen etwa dreißig Mönche im Lotussitz mit dem Rücken zur Wand auf erhöhten Podesten. Wir folgten dem Beispiel der anderen Besucher, ergriffen von einem Stapel ein orangenes Tuch, das in eine Plastikfolie eingeschweißt war und legten es vor die Mönche. Es ist dies eine übliche Opfergabe, man kleidet die heiligen Männer damit symbolisch ein.

Anschließend setzten wir uns unter dem Kuppeldach auf die Stühle, die schon zu gut zwei Dritteln besetzt waren. Der Gesang der Mönche brach ab und sehr laute Musik, ein Mix aus Glockenklängen, Tambourine und Trommeln, setzte ein. Ein Paar in traditioneller Tracht tanzte dazu mit anmutigen, sanft fließenden Bewegungen bis in die Fingerspitzen, die es wie entrückt und schwerelos erscheinen ließen. Ich betrachtete das Schauspiel fasziniert, störte mich aber nach einer Weile an der überlauten Musik. die aus blechern scheppernden Lautsprechern dröhnte.

„Ich vertrete mir ein bisschen die Füße“, sagte ich zu meiner Frau, begab mich in den Park und steuerte den größten Karpfenteich an, von welchem ein schmaler Steg auf eine Insel führte, an dessen Ende ein winziger Tempel zu sehen war, der golden in der untergehenden Sonne glänzte. In seinem Innern war die Statue eines Mönchs zu sehen, der auf einer Art Thron saß. Er war vollständig mit Goldplättchen überzogen, die ihm dem Brauch entsprechend von frommen Pilgern angeheftet wurden. Der Steg führte um die Anlage herum, was eine freie Sicht auf den Park ermöglichte, der teilweise sehr gepflegt wirkte und in welchem zu meiner Überraschung auch wieder Schrott und Plastikabfälle herumlagen, als hätte man es darauf angelegt, diesem Ort der Besinnlichkeit etwas von seiner Bedeutung zu nehmen.

Trauergast mit Charisma

Darauf hatte es offenbar auch ein Besuch abgesehen, der sich am anderen Ende des Steges aufgebaut hatte, während ich fasziniert den unglaublich fetten Karpfen und vereinzelten Schildkröten im trüben Wasser des Teiches zugeschaut hatte. Da standen doch tatsächlich drei ausgewachsene Schweine und schauten mich laut grunzend an. „Wo sind denn die ausgebüxt?“ schoss es mir durch den Kopf und bewegte mich vorsichtig Schritt für Schritt auf sie zu, in der Hoffnung, dass sie den Weg freigeben würden, wenn ich nahe genug war. Die machten aber keinen Mucks.

Nach einer Weile wurde es mir zu bunt. Ich nahm Anlauf, machte einen Sprung auf sie zu und rief: „Hopp, haut ab!“ Das wirkte. Aber nicht sofort. In Thailand verlieren nicht einmal die Säue ihr Gesicht, es sei denn es gibt Schweinskopf zum Dinner. Sie grunzten sich noch zwei- dreimal an, als würden sie sich darüber absprechen, dass eine weitere Begutachtung des Farangs verlorene Liebesmühe wäre, drehten sich um und wedelten zum Abschied mit ihren Ringelschwänzchen. Ich sah den Arschlöchern nach, bis sie im Gehölz verschwanden.

Als ich zurückkehrte hatte sich vor der Pyramide mit dem Krematorium eine Schlange gebildet. Wir reihten uns ein, stiegen nach und nach die Stufen hoch und bekamen oben auf der Plattform eine weiße, lilienähnliche Blume aus Papier in die Hand gedrückt. Wir entzündeten sie an einer Kerze, die neben der offenen Ofenklappe stand und warfen sie in das Innere, worin ein weißer Sarg zu sehen war und schon Dutzende der Lilien glühten.

Beim Abstieg auf der anderen Seite wartete die engere Verwandtschaft der Verstorbenen mit kleinen Abschiedsgeschenken: ein Kugelschreiber und eine Miniaturtaschenlampe. Ihre Bedeutung blieb mir ein Rätsel. Der Stift für den Eintrag in ein Gästebuch? Die Taschenlampe, um der Großmutter symbolisch auf dem Weg ins Nirwana zu leuchten?

​Über den Autor

Khun Resjek lebt mit seiner thailändischen Frau und Tochter in Hua Hin. Seine Kolumne „Thailand Mon Amour“ illustriert auf humorvolle Weise den Alltag im „Land des Lächelns“ aus der Sicht eines Farang und weist mit Augenzwinkern auf das Spannungsfeld der kulturellen Unterschiede und Ansichten hin, die sich im Familienalltag ergeben. Ein Clash der Kulturen der heiteren Art, witzig und prägnant auf den Punkt gebracht.