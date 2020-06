Von: Björn Jahner | 21.06.20



BANGKOK: Fahrgäste von Linienbussen in Bangkok werden fortan genauso wie Besucher von Shopping Malls, Supermärkten und Freizeiteinrichtungen aufgefordert, beim Ein- und Ausstieg aus dem öffentlichen Nahverkehrsmittel auf der „Thai Chana“-Plattform der Regierung zur Personenrückverfolgung per QR-Code-Scan ein- und auszuchecken.

Um sicherzustellen, dass sich möglichst alle Passagiere an die Aufforderung halten, wurden alle Sitzplätze in den museumsreifen Bussen der Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) mit QR-Code-Stickern ausgestattet. Da das Trackingsystem bisher technisch nicht in der Lage ist, seine Nutzer beim Aufspüren eines Corona-Falles auf direktem Wege zu alarmieren, ist seine Zweckmäßigkeit zunehmend in Verruf geraten, weshalb viele Busfahrgäste in sozialen Netzwerken ihrem Unmut freien Lauf lassen:

„Das ist zum Kotzen. Sie sollten besser den Zustand Ihrer Busse verbessern, denn die sind gefährlicher als die Krankheit“, richtete beispielsweise Facebook-Nutzer Anuwat Wihokmas seine Verärgerung gegen die BMTA.

Facebook-Nutzerin Patkanya Teerawasinpong wiederum forderte von der BMTA Antworten auf ihre Fragen: „Was ist mit älteren Menschen, die nicht wissen, wie man mit Apps und Internet umgeht? Werden sie an Bord gelassen? Wie können Sie dieses Problem beheben? Vielen Dank.“

Die Linienbusse der BMTA sind die neueste Ergänzung des „Thai Chana“-Trackingsystems, das in immer mehr öffentlichen Bereichen in Thailand Anwendung findet. Andere Nahverkehrsmittel der Hauptstadt, wie z.B. der Skytrain oder die Metro, nutzen die Plattform zur Personenrückverfolgung nicht.