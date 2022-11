Von: Björn Jahner | 09.11.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Gesundheitsämter im ganzen Land haben eine Rückrufaktion für das pflanzliche Arzneimittel „Jiu Jeng Pushen Jiao Nang“ gestartet, nachdem Tests ergeben hatten, dass es Tadalafil enthält – ein Medikament zur Behandlung von Erektionsstörungen.

Die thailändische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) untersuchte eine Charge, die am 19. August 2021 von der Jong-Thai Jianming Eiw Ea Group Ltd. hergestellt wurde und ein Verfallsdatum von 2023 hat. Der Test wurde am 21. Oktober durchgeführt.

Die „Jiu Jeng Pushen Jiao Nang“-Kapseln werden als pflanzliches Arzneimittel mit vielen Vorteilen vermarktet, darunter die Regulierung der Hormone und des Kreislaufs bei Männern und Frauen.

Obwohl die Hersteller behaupten, das Medikament sei zu 100 Prozent pflanzlich, fand die FDA heraus, dass es Tadalafil enthält - ein Medikament, das zur Behandlung von Erektionsstörungen, gutartiger Prostatahyperplasie und pulmonaler arterieller Hypertonie eingesetzt wird.

Tadalafil wird unter anderem unter dem Markennamen „Cialis“ verkauft und hat häufige Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Hautrötungen und Übelkeit. Vorsicht ist geboten bei Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist auch bekannt, dass das Medikament gelegentlich eine verlängerte Erektion verursacht, die zu Schäden am Penis, Sehstörungen und Hörverlust führen kann.

Die FDA hat angeordnet, dass alle „Jiu Jeng Pushen Jiao Nang“-Kapseln zurückgerufen werden, da sie eine Gefahr für die Verbraucher darstellen können, und hat die Gesundheitsämter alarmiert, um diejenigen aufzuspüren, die dieses Arzneimittel gekauft haben.

Die FDA wird auch rechtliche Schritte gegen den Hersteller einleiten, weil er falsche Informationen geliefert und nicht vor den schweren Nebenwirkungen gewarnt hat.