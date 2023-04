Foto: The Nation

BANGKOK: Das Verkehrsaufkommen auf den Straßen, die nach Bangkok führen, nahm am Samstag (15. April 2023) zu, als die Songkran-Reisenden ihre Rückreise in die Hauptstadt antraten, viele aus dem Norden und Nordosten.

Viele Autofahrer kehren früh zurück, weil sie die für Montag, den letzten Tag der am Donnerstag begonnenen Feiertagsperiode, erwarteten Staus vermeiden möchten.

Millionen von Menschen aus den Provinzen des Landes sind für Arbeit oder Studium nach Bangkok gezogen. Die meisten besuchen an Songkran ihre Familien, während die Einwohner Bangkoks die Stadt in Scharen verlassen und in den Urlaub fahren.

Das Verkehrsaufkommen auf dem Asia Highway in der Provinz Ayutthaya, nördlich von Bangkok, nahm mit der Morgendämmerung am Samstag zu. Es kam jedoch nicht zu Staus. Der Verkehr floss reibungslos und die Fahrzeuge fuhren auf den meisten Abschnitten der Autobahn mit 100 bis 120 Stundenkilometern, wie Autofahrer berichteten.

Auf dem Phaholyothin Highway in Richtung Bangkok nahm das Verkehrsaufkommen im Bezirk Wang Noi in der Provinz Ayutthaya zu.

Die Polizei rechnet am Sonntag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den nach Bangkok führenden Straßen, da mehr Urlauber von den Songkran-Feierlichkeiten in den nördlichen und nordöstlichen Provinzen zurückkehren.