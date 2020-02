Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.20

RAYONG: Eine Chartermaschine mit 138 aus der chinesischen Stadt Wuhan evakuierten Thais ist am Dienstagabend auf dem internationalen Flughafen U-Tapao in Rayong gelandet. Zwei Studenten mit Fieber und ein weiterer Student, der sein Visum in China überschritten hatte, mussten in Wuhan bleiben.

Nachdem das Flugzeug um 20.38 Uhr gelandet war, wurden die Evakuierten, 15 Sanitäter und die Besatzung mit zwei Bussen und drei Lieferwagen zum Empfangsbereich auf dem Gelände der nahe gelegenen Marine gebracht, um von medizinischem Personal des Queen Sirikit Hospital untersucht zu werden. Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul und medizinisches Personal in Schutzanzügen waren vor Ort, um die Rückkehrer zu empfangen.

Nach dem Screening wurden die Evakuierten zu ihren Unterkünften auf dem Marineflughafen gebracht, wo sie vom medizinischen Personal des Bamrasnaradura-Krankenhauses und des Army Medical Service Department betreut werden. Sie werden für 14 Tage unter Quarantäne gestellt.

Alle Unterkünfte sind mit einem zwei Meter hohen Zaun umgeben, um unbefugtes Betreten zu verhindern, während an verschiedenen Stellen Wachposten ihren Dienst verrichten. Besucher können per Videolink mit den unter Quarantäne gestellten Evakuierten kommunizieren. Die medizinischen Behörden gaben bekannt, dass sie täglich zwei Pressekonferenzen abhalten werden, um über die Gesundheit der Rückkehrer zu berichten.