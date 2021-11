BANGKOK: Das thailändische Außenministerium teilte am Montag über Twitter mit, dass thailändische Staatsangehörige, die in den acht afrikanischen Ländern Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika und Simbabwe leben, ab dem 1. Dezember ein COE (Einreisezertifikat) für die Rückkehr nach Thailand beantragen können.

Die Rückkehrer müssen sich online registrieren und sich bei ihrer Ankunft im Königreich einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen.

Das Gesundheitsministerium gab am Samstag bekannt, dass Thailand ab Mittwoch (1. Dezember 2021) ein Einreiseverbot für Besucher aus acht afrikanischen Ländern verhängen wird, um die Ausbreitung der neuen, leichter übertragbaren Covid-19-Variante „Omikron“ zu verhindern, die am 24. November in Südafrika entdeckt wurde. Omikron wurde seitdem in vielen Ländern gesichtet, darunter Botswana, Belgien, Deutschland, Hongkong und Israel.

Das Ministerium teilte außerdem mit, dass es für seine Landsleute jeden Mittwoch im Dezember ( 1., 8., 15., 22. und 29. Dezember 2021) Rückholflüge mit Chartermaschinen der Ethiopian Airlines (Flug ET608) organisiert, die jeweils um 00.10 Uhr in Addis Abeba starten und um 13.10 Uhr desselben Tages in Bangkok landen.

Weitere Informationen erteilt die Königlich Thailändischen Botschaft in Pretoria unter Tel.: +27 (0) 82-923.6179 oder die Königlich Thailändischen Botschaft in Maputo unter Tel.: +258 87.788 9902.