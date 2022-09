Von: Björn Jahner | 02.09.22

BANGKOK: Berichten zufolge befindet sich die US-Regierung in Gesprächen mit dem Denver Art Museum im Bundesstaat Colorado, um die Rückgabe von drei historischen Artefakten an Thailand zu arrangieren.

Nach Angaben des stellvertretenden thailändischen Regierungssprechers Rachada Dhnadirek handelt es sich bei den fraglichen Artefakten um den Bodhisattva Avalokiteshvara aus der Srivijaya-Ära und zwei Bronzestatuen aus der Dvaravati-Periode.

Im Jahr 2021 half das US-Ministerium für Heimatschutz bei der Rückführung von zwei Steintafeln, die im Museum für asiatische Kunst in Kalifornien ausgestellt waren. Sie sind nun in ihren thailändischen Ursprungsprovinzen in den historischen Parks Phanom Rung und Sadok Kok Thom in Buri Ram bzw. Sakaeo zu sehen.

In diesem Jahr half das US-Ministerium auch bei der sicheren Rückführung einer 500 Jahre alten Goldkrone, die zu einer buddhistischen Statue aus der Lanna-Ära gehörte.

Das thailändische Kulturministerium bemüht sich auch um die Rückgabe einer Buddha-Statue aus dem Asia Society Museum in New York und einer Steinskulptur aus dem British Museum in London. Beide Artefakte stammen vermutlich aus der Dvaravati-Periode.