Von: Björn Jahner | 10.01.23

BANGKOK: Thailand hat das Programm „VAT Refund for Tourists“ (Mehrwertsteuer-Rückerstattung für Touristen) eingeführt und damit den Status des Königreichs als führendes Einkaufsziel für Besucher aus aller Welt untermauert.

Wer die Rückerstattung in Anspruch nehmen möchte, muss Waren in Geschäften gekauft haben, die das Siegel „VAT Refund for Tourists“ tragen.

Der Mindest­einkaufswert pro Geschäft beträgt 2.000 Baht (einschließlich Mehrwertsteuer).

Der Gesamtwert der Einkäufe muss mindestens 5.000 Baht pro Person und pro Reise betragen.

Urlauber müssen die Produkte innerhalb von 60 Tagen nach dem Kaufdatum über einen der folgenden internationalen Flughäfen aus Thailand ausführen: Bangkok (Suvarnabhumi oder Don Mueang), Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Hat Yai, U-Tapao, Krabi und Samui.

Mehr erfahren Sie im TAT Newsroom.