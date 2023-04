Von: Björn Jahner | 13.04.23

Das zurückliegende „Honda Bike Meet“ im The Bikers Café Thailand in Sattahip zog 481 Besucher an. Fotos: Koller

PATTAYA: Am Sonntag, 25. März fand das „Honda Bike Meet @ The Bikers Café Thailand” in Sattahip statt. Sieben verschiedene Motorräder zum Testfahren standen zur Verfügung und fünf schöne Ausstellungs-Modell konnten besichtigt werden.

In der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr besuchten 481 Personen dieses Honda-Bike-Treffen. Die Gastgeber konnten in der Nähe für die Autos Parkplätze anbieten, so dass alle Roller und Motorräder genügend Platz entlang der Eingangsstraße zum Restaurant sowie auf dem Motorrad-Parkplatz fanden.

Die 12 Mitarbeiterinnen wurden an diesem Event von weiteren 18 Mitarbeitern unterstützt, die für die Parkplatz-Ordnung, die Sauberkeit und natürlich für die Zubereitung des Buffets mit 20 verschiedenen Gerichten zur Verfügung standen.

Abgerundet wird die beliebte Veranstaltung mit einem reichhaltigen Buffet mit vielen leckeren Speisen.

Ein großes Dankeschön an alle Besucher, die sich für die Motorräder interessierten und natürlich auch an alle Gäste, die diese Szenerie rund um das Motorrad und feinem Essen genießen wollten.

Italian Scooter Meet

Das nächste Event findet am Sonntag, 28. Mai 2023 statt: Italian Scooter Meet @ The Bikers Café Thailand.Ausgestellt und zur Probefahrt bereitgestellt werden mehrere Motorroller-Modelle der italienischen Marken Lambretta, Aprilia und Vespa.

Für Fotos und Infos besuchen Sie The Bikers Café Thailand auf Facebook. Einfache Anfahrt mit Google Maps.