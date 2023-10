Foto: The Nation

PHETCHABUN: Neunzehn Ruderer, die an einem Ruderwettbewerb teilnahmen, wurden gerettet, nachdem ihr Boot am Sonntag (15. Oktober 2023) gegen einen Brückenpfeiler geprallt und im schnell fließenden Pasak-Fluss in der Provinz Phetchabun gesunken war.

Das Rennen, bei dem zwei Teams stromaufwärts durch den reißenden Strom ruderten, war Teil der jährlichen Flussprozession „Um Phra Dam Dam“ im Wat Bot Chanaman im Bezirk Mueang.

Die Zeremonie ist eine bekannte Tradition in Phetchabun, bei der ein Buddha-Bildnis in einer religiösen Zeremonie in den Fluss Pasak getragen und dort eingetaucht wird, um Regenfälle für die nächste Anbausaison zu bringen.

Das Fest am Sonntag zog Hunderte von thailändischen und ausländischen Besuchern an, die schockiert waren, als sie sahen, wie das Boot Luk Sao Sorn Phet die Kontrolle verlor, als es unter der Brücke hindurchfuhr, bevor es gegen den Pfosten prallte.

Durch den Aufprall wurde der Steuermann in den Fluss geschleudert, während das Boot selbst in zwei Teile zerbrach und schnell sank.

Zeugen zufolge konnte das Rettungsboot das Wrack aufgrund der starken Strömung nicht erreichen, so dass die Zuschauer den Ruderern Schwimmwesten zuwarfen, um sie über Wasser zu halten.

Alle 18 Ruderer und der Steuermann schwammen später sicher ans Ufer zurück, während das Wrack ihres Bootes später in einer Bananenplantage etwa 1 km flussabwärts geborgen wurde.

Der Veranstalter sagte den Rest der Veranstaltung ab, da er befürchtete, dass der schnell fließende Fluss eine weitere Tragödie verursachen würde.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich 2016, als die Besatzung des Bootes Manee Saichon für den Ruderwettbewerb im Vorfeld des Festivals trainierte. Zwei der Ruderer ertranken, nachdem ihr Boot gesunken war.