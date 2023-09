Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.23

MADRID: Spaniens Fußball-Verbandspräsident Luis Rubiales hat nach dem Kuss-Skandal bei der WM in einem Interview angekündigt, von seinem Amt zurücktreten zu wollen.

Auf die Frage des Moderators Piers Morgan, ob er zurücktreten werde, sagte Rubiales: «Ja, das werde ich machen». Einen kurzen Ausschnitt des Interviews mit dem 46-Jährigen veröffentlichte Morgan am Sonntagabend beim Portal X (vormals Twitter). Das Gespräch soll laut Morgan an diesem Sonntag geführt worden sein. Die ganze Folge der Talkshow «Piers Morgan Uncensored» ist noch nicht ausgestrahlt worden. Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale am 20. August die Spielerin Jennifer Hermoso gegen deren Willen auf den Mund geküsst.