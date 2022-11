Von: Björn Jahner | 15.11.22

BANGKOK: Wenn der Westen sein Ballett, China seine chinesische Oper und Japan sein Noh-Theater (Nō) hat, dann ist Thailand stolz auf seinen Khon-Tanz, die berühmteste kulturelle Aufführung des Königreichs.

Der auf dem Ramayana basierende Maskentanz, den man in ganz Südostasien in verschiedenen Versionen sehen kann, beinhaltet aufwändige Kostüme, komplexe Tänze und komplizierte poetische Erzählungen.





Unter allen thailändischen Khon-Inszenierungen gilt die jährliche „Royal Khon“ als die beste. Sie wird dafür gelobt, dass sie alle mit der Aufführung verbundenen Künste beherrscht, ganz zu schweigen von der Verwendung eines extravaganten Bühnenbilds und moderner Beleuchtungstechniken. Die Aufführung ist jedoch so kostspielig, dass sie nur einmal im Jahr und nur für einige Monate stattfindet.





In diesem Jahr kehrt das Royal Khon mit der Episode „Sakot Thap“ zurück, in der erzählt wird, wie ein Unterweltdämon namens Maiyarap Ramas Armee mit einem Schlafzauber belegt, den Helden entführt und ihn in die Unterwelt bringt. Hanuman, der Affenkrieger, begibt sich daraufhin auf eine abenteuerliche Reise in die Unterwelt, um Rama, seinen Herrn, zu retten.





Sie können die Aufführung von Royal Khon im Thailand Cultural Center von Mittwoch bis Sonntag noch bis zum 5. Dezember 2022 sehen. Tickets sind zwischen 600 Baht und 1.800 Baht bei Thai Ticket Major erhältlich.