Royal Enfield wächst

Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

THAILAND: Royal Enfield, Hersteller klassischer Motorräder, hat in Chiang Mai nach Thong Lor und der Vibhavadi Rangsit Road in Bangkok seine dritte Ausstellungshalle eröffnet.

Das 1893 in England gegründete Unternehmen stellt seine Motorräder inzwischen in Indien her. In Chennai gibt es drei Fabriken mit einer jährlichen Kapazität von 950.000 Einheiten. Royal Enfield ist seit Ende 2015 über seinen thailändischen Partner General Auto Supply in Thailand vertreten. Im Vorjahr wurden 1.133 Motorräder verkauft, im ersten Halbjahr 2018 bereits 839. Das ist im Jahresvergleich ein Plus von über 42 Prozent.