BANGKOK: Die Chulabhorn Royal Academy (CRA) der jüngsten Schwester des thailändischen Königs, Prinzessin Chulabhorn, will im Juni etwa eine Million Dosen des chinesischen Impfstoffs Sinopharm importieren.

Der Schritt kommt, nachdem die thailändische Food and Drug Administration (FDA) den Impfstoff für den Notfalleinsatz in Thailand zugelassen hat. Der Akademie wurde die Befugnis erteilt, über den Importeur Bio Genetech Ltd. alternative Impfstoffe zu beschaffen. Die erste Charge von etwa 1 Million Dosen soll bis Juni geliefert werden, während die CRA mit dem Gesundheitsministerium bei der Verteilung des Impfstoffs zusammenarbeiten wird.

Die CRA-Generalsekretärin Dr. Nithi Mahanonda sagte am Freitag, dass die Regierung und private Organisationen bereits Interesse bekundet hätten, den Impfstoff von der Akademie zu kaufen. „Wir erwägen, die Impfung für Organisationen oder Hotels anzubieten.“ Die CRA wird auch andere Covid-19-Impfstoffe für Studien und Forschung suchen, um die Ausbreitung des Virus so schnell wie möglich einzudämmen. Der Preis für den Impfstoff soll auf den Kosten für Produktion, Lieferung und Lagerung basieren. Nithi betonte, dass die Akademie keinen Gewinn mit den Covid-19-Impfstoffen machen würde.

Sinopharm ist ein inaktivierter Impfstoff, wie Sinovac und Covaxin. Er ist für die Anwendung bei Menschen ab 18 Jahren zugelassen und wurde bisher in China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Pakistan und Ungarn in 65 Millionen Dosen verabreicht. Sinopharm ist der sechste Impfstoff, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für den Notfalleinsatz zugelassen wurde. Laut WHO ist er zu 79 Prozent wirksam gegen eine symptomatische Covid-19-Infektion. Der Impfstoff kann auch im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad Celsius gelagert werden.