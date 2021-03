Written by: Redaktion DER FARANG | 16/03/2021

CHUMPHON/RANONG: Im Juni will die Regierung nach Angaben von Verkehrsminister Saksayam Chidchob über die Route des Landbrückenprojekts entscheiden, das den Transport von Waren aus dem Mittleren Osten in die Pazifikregion wesentlich verkürzen würde.

Derzeit werden die Standorte entlang des Golfs von Thailand und der Andamanensee zwischen Chumphon und Ranong auf ihr technisches, ökologisches und wirtschaftliches Potential untersucht. Das Landbrückenprojekt Chumphon-Ranong würde als Verbindung für den Transport von Öl von der Straße von Hormuz, die mehr als 4.000 Kilometer von der Andamanensee entfernt ist, zu einem Hafen in Ranong dienen, bevor es auf dem Landweg zu einem Hafen in Chumphon transportiert wird, von wo aus es in andere Länder der Region, einschließlich China, Japan und Südkorea, verschifft wird.



Die zukünftige Transportroute könnte eine neue Option für Frachttransporte zwischen dem Indischen und dem Pazifischen Ozean werden, und sie würde die wirtschaftliche Entwicklung im Süden Thailands ankurbeln. „Dieser künftige Transport- und Frachtweg wird die Transportkosten senken, indem er den Verkehr in der Straße von Malakka umgeht", sagte der Verkehrsminister.



Im Jahr 2016 wurden täglich etwa 19 Millionen Barrel Rohöl durch die Straße von Malakka transportiert, davon 16 Millionen Barrel in pazifische Länder, insbesondere nach China, Japan und Südkorea. Etwa 24,7 Millionen Frachtcontainer wurden pro Jahr durch die Straße von Malakka verschifft, was 4,3 Prozent des gesamten Frachttransports der Welt ausmacht, betonte Saksayam und fügte hinzu: Dies sei der Grund, warum der Hafen von Singapur als Asiens größtes Erdölterminal diene und die zweithöchste Anzahl von Frachtcontainern in der Welt umschlage. Deshalb hätte Südthailand ein gutes Potenzial, ein interkontinentales Transport- und Frachtaustausch-Gateway zu werden, da es in der Nähe von Singapur liege.