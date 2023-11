Route 66-Stimmung in Sattahip

Von: Björn Jahner | 18.11.23

Foto: The Bikers Café Thailand

SATTAHIP: Fans von Amerikas legendärer Route 66 aufgepasst – Im The Bikers Café Thailand in Sattahip wird am Sonntag, 26. November von 11.00 bis 15.00 Uhr das „American Bike & Car Meet“ veranstaltet, das sowohl Fans schwerer Maschinen als auch amerikanischer Straßenkreuzer begeistern wird.

Als Aussteller werden diesmal die beiden Motorradbauer Harley-Davidson sowie Indian Motorcycles teilnehmen und verschiedene Motorräder für Testfahren zur Verfügung stellen. darüber hinaus werden viele seltene American Cars für Besichtigungen vor Ort ausgestellt.

Foto: The Bikers Café Thailand

Abgerundet wird das „American Bike & Car Meet“ mit einem reichhaltigen Buffet mit 20 verschiedenen thailändischen und westlichen Speisen für nur 249 Baht – „all you can eat!“

Foto: The Bikers Café Thailand

Im The Bikers Café Thailand gibt es nicht nur gutes Essen (Menü), sondern auch so viel zu entdecken, ob im parkähnlich gestalteten Motorrad-Skulpturengarten oder im klimatisierten Gastraum im Motorrad-Themen-Restaurant mit vielen Selfie-Spots.

Foto: The Bikers Café Thailand

Schnelle und unkomplizierte Anfahrt:

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 11.30–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 10.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten:

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip

12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt:

085-299.6188

Mehr erfahren Sie auf Facebook